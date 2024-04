Handball Schwarze Serie hält an

Vor rund 480 lautstarken Zuschauern waren die Gäste den Panthern von Beginn an in allen Belangen unterlegen. Da weder im Angriff noch in der Abwehr wirklich etwas zusammenlief, war Interaktiv-Trainer Filip Lazarov bereits nach neun Minuten und einem 0:5-Rückstand gezwungen, die grüne Karte zu zücken und eine Auszeit zu nehmen. Dies brachte jedoch keine Besserung. Stattdessen legten die Bergischen unbeirrt auf 7:0 nach. Erst in der 13. Minute gelang Interaktiv durch Hendrik Stock der erste eigene Treffer zum 1:7. Doch auch dies konnte die Ladehemmung im Kopf bei den Gästen nicht lösen. „Wir haben es heute überhaupt nicht geschafft, die nötigen Emotionen in unser Spiel zu bekommen“, stellte deshalb Interaktivs Jugendkoordinator Kristoffer Kleist hinterher fest.