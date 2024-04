Handball Interaktiv mit letztem Aufgebot

Diese gehören eigentlich zu den etablierten Vereinen in der dritten Bundesliga, tun sich in dieser Spielzeit jedoch nach einem radikalen Aderlass zum Ende der vergangenen Saison mit dem Abgang von gleich zehn Akteuren und der Integration von acht neuen Spielern schwer. Zuletzt gab es für das Team von TuS-Trainer Theo Megalooikonomou drei Niederlage hintereinander. Dabei war man allerdings mit 33:35 gegen die TSG Haßloch und einem 27:28 gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden nah an einem Punktgewinn dran. Deshalb gibt es keinen Grund für die Schützlinge von Interaktiv-Trainer Filip Lazarov die Gäste zu unterschätzen. Schließlich ist ihnen noch allzu gut das schwere Hinspiel in der Pfalz im Gedächtnis. Damals tat man sich lange Zeit schwer, lag in der zweiten Halbzeit bereits mit sieben Toren hinten und erkämpfte sich dann aber noch mit einer enormen Energieleistung ein 33:33-Unentschieden und damit zugleich den ersten Auswärtspunkt in der dritten Liga.