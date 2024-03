Handball Interaktiv beendet Negativlauf

Nicht nur spielerisch, sondern auch mental waren die Gastgeber von Beginn an in der Begegnung, ließen sich von der lautstarken Kulisse nicht aus dem Rhythmus bringen und erspielten sich bis zur 7. Minute eine 4:1-Führung. Aldekerk hingegen agierte nervös und ließ beste Möglichkeiten liegen. Großen Anteil daran hatte Sebastian Bliß im Interaktiv-Tor, der eine sehenswerte Parade nach der anderen zeigte und in der gesamten Partie acht Sieben-Meter-Strafwürfe der Gäste abwehrte. Die Schützlinge von TVA-Trainer Frank Fünders steckten dadurch jedoch nicht frustriert vorzeitig auf, sondern blieben über 3:4, 7:8 und 12:14 bis zur Halbzeit (12:15) auf Tuchfühlung, ohne allerdings selbst zum Ausgleich zu kommen oder gar in Führung zu gehen.