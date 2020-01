Handball : Enttäuschung im Abstiegskampf

Die Handballer des TV Angermund kommen nicht über ein Remis hinaus.

(hinz) Der TV Angermund kam im Abstiegskampf der Handball-Oberliga gegen den direkten Konkurrenten TSV Aufderhöhe nicht über ein 29:29 hinaus. Für beide Teams war das zu wenig. Da die Gastgeber in der gesamten Partie jedoch nie geführt hatten, mussten sie mit der Punkteteilung zufrieden sein. Dies sah auch TVA-Trainer Eric Busch so: „29 Tore müssen eigentlich zum Sieg reichen. In der Deckung haben wir jedoch nie so richtig den Zugriff bekommen, obwohl wir viel gearbeitet haben.“ Beiden Mannschaften war der Druck des Abstiegskampfes anzumerken. Entsprechend zerfahren war die Partie, mit vielen technischen Fehlern. Im ersten Durchgang lagen die Angermunder mehrmals mit drei Treffern hinten, kämpften sich aber immer wieder heran und gingen mit einem knappen 15:16-Rückstand in die Pause. Auch im zweiten Durchgang blieb es eng. Die Solinger legten vor, kassierten wenig später aber immer wieder den Angermunder Ausgleich (18:18, 22:22 und 25:25).