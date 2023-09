Polo Eine Familie als Nationalteam

Wenn Kim Grabosch, dem mehrere Zahnarztpraxen in München gehören, über seine Passion spricht, dann verströmt jeder Satz seine große Liebe zu dem Sport und die Konsequenz, mit der er seinen Kindern ihren Traum ermöglichte. Alles begann 2009. Graboschs zweitältester Sohn Anton ist sechs Jahre alt, als er mit der Idee kommt, unbedingt so wie die argentinischen Gauchos werden zu wollen. Dann bekommt Vater Grabosch nicht viel später eine Einladung von einer argentinischen Patientin, der er vom Traum seines Sohnes erzählt hatte. Er nimmt die Kinder von der Waldorfschule und geht mit ihnen für neun Monate nach Südamerika ins Land der Gauchos. Jeden Tag von morgens bis abends arbeiten die vier Brüder fortan mit Pferden und kommen als Polo-Team „Los Indianos“ zurück. In Folge organisiert der Vater, dass sie in Chantilly nahe Paris, dem in Europa größten Polo-Club, in jeder Woche ein Turnier spielen können. An jedem Wochenende pendelt er gemeinsam mit seinen Kindern und seiner Frau zwischen Chantilly und Süddeutschland.