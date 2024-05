Galopprennen „German 1000 Guineas“ Startboxen als Schlüssel zum Sieg

Nicht unmöglich, dass das Rennen in diesem Jahr einmal mehr nach Großbritannien geht. Gleich fünf Pferde kommen dafür von der Insel, in den vergangenen Wochen haben sie in tragenden Rennen in Deutschland oft genug gewonnen. Und für 125.000 Mark Preisgeld, die am Sonntag ausgeschüttet werden, wird die Reise gerne in Kauf genommen. Besonders im Fokus ist eine Stute mit Namen Darnation, die Karl Burke in Nordengland trainiert. „Düsseldorf hatten wir schon länger im Blickfeld. wir reisen schon mit viel Mumm an”, sagt dieser. Der Niederländer Adrie de Vries wird sich in den Sattel schwingen.