Fußball Krisensitzung bei Tusa 06

Dass er ein ausgewiesener Fußballfachmann ist, hat Stefan Wiedon auf seinen Trainerstationen schon zu Genüge unter Beweis bestellt. In diesen Tagen ist der Trainer der Frauen von Tusa 06 aber eher als Krisenmanager gefragt. Nachdem sie in der vergangenen Saison lange um den Aufstieg in die Regionalliga West mitgespielt haben, will es für Tusa in der aktuellen Spielzeit in der Niederrheinliga noch gar nicht laufen. Zwar sind vier Punkte nach gerade einmal fünf absolvierten Spielen noch kein Grund, um in Panik zu verfallen. Dem Anspruch des ehrgeizigen Teams entspricht der momentan zu Buche stehende elfte Tabellenplatz, ein Abstiegsrang, aber nicht.