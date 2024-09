Tusas Fußballerinnen hadern mit einer Schiedsrichterentscheidung Ein Einspruch steht im Raum

Markus De Oliveira Broto gehört nicht zu der Sorte von Fußballtrainern, die irgendetwas dem Zufall überlassen. Daher hatte der neue Trainer von Tusa 06 seine Spielerinnen in der Halbzeitpause des Niederrheinliga-Spiels beim SV Rosellen am Sonntag auch detailliert auf das vorbereitet, was sie im zweiten Abschnitt voraussichtlich erwarten würde, nämlich eine Partie gegen einen dezimierten Gegner. Davon jedenfalls war man auf Seiten der Gäste ausgegangen, nachdem Schiedsrichter Matthias Micka unmittelbar nach Tusas Ausgleichstreffer von Meret Folten in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts eine bereits verwarnte Spielerin des SV Rosellen mit „Gelb-Rot“ vom Platz stellte. Und da Micka das Spiel danach mit dem Halbzeitpfiff fortsetzte, schien diese Entscheidung auch unumstößlich. Dachte man bei Tusa.