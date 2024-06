Fußballerinnen erkämpfen 1:1 gegen Bocholt Tusa trifft in der Schlussminute

Es waren skurrile Szenen, die sich auf der Platzanlage von Tusa 06 abspielten. Während Tusas Trainer Stefan Wiedon nach dem 1:1 im letzten Saisonspiel der Niederrheinliga gegen Borussia Bocholt von einem „traurigen Tag für den Frauenfußball“ sprach, deutete das Verhalten der Gästespielerinnen auf Gegenteiliges hin. Von Trauer war bei den Spielerinnen aus Bocholt bei ihrer spontanen Abschiedsfeier auf dem Kunstrasenplatz an der Fleher Straße nichts zu spüren. Dabei hätten gerade sie allen Grund gehabt, die eine oder andere Träne zu vergießen. Denn das, über das man seit Wochen munkelte, wurde kurz vor dem Spiel Gewissheit. Die Borussia, die in der Saison 2021/2022 noch in der 2. Frauen-Bundesliga mitmischte, zieht sich nach der nun beendeten Spielzeit tatsächlich komplett aus dem Frauenfußball zurück.