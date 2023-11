Fußball Tusa besteht den Charaktertest

Eine deutliche Ansage, dass es an diesem Nachmittag im Duell zweier auf einem Abstiegsrang liegenden Teams um alles andere als um einen Schönheitspreis ging. Somit entwickelte sich die Partie auch schnell zu einem Charaktertest für die Tusa, bei der im bisherigen Saisonverlauf schon Zweifel aufkamen, ob sie für den sportlichen Existenzkampf gewappnet ist. Am Sonntag widerlegte die Wiedon-Elf ihre Kritiker, wenngleich der Weg zu drei Punkten steinig war. Nachdem Maya May im ersten Abschnitt einen Freistoß an die Latte des Bocholter Gehäuses setzte, waren es die Gastgeberinnen, die kurz nach dem Seitenwechsel in Führung gingen. „Danach hatten wir dann eine schwierige Phase zu überstehen“, gestand Wiedon. Letztlich war es auch seinem Einfluss von außen zu verdanken, dass die Fleherinnen die Partie drehten. Die diesmal von der Bank aus gekommene Felice Hahn sorgte unmittelbar nach ihrer Einwechslung auf Vorarbeit von Ricarda Brinkmann für das 1:1 (61.) und machte fünf Minuten vor dem Ende erneut assistiert von Teamkollegin Brinkmann auch den 2:1-Siegtreffer.