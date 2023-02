Fußball Gehörlose mit großem Titelhunger

Im Gegensatz zu anderen Arten des Inklusionsfußballs wird der Gehörlosenfußball hierzulande von einer Vielzahl an Akteuren gespielt. Einer Schätzung des Deutschen Fußball-Bundes zu Folge sind über 2000 Fußballerinnen und Fußballer in mehr als 100 Mannschaften aktiv. Die Teams sind häufig in den regulären Spielbetrieb des DFB eingebunden. Wie auch der GSV, der aktuell den zweiten Tabellenplatz in der Futsal-Niederrheinliga belegt. Und auch darüber hinaus unterscheidet sich der Gehörlosen-Fußball nicht wesentlich von der „gewöhnlichen“ Variante. Der Hauptunterschied liegt in der Kommunikation zwischen Spielern und Schiedsrichtern. Um Regelwidrigkeiten anzuzeigen, benutzen die Spielleiter in der Regel Flaggen. Die jeweilige Hörbehinderung, die Voraussetzung zur Teilnahme am Gehörlosen-Fußballs ist, wird durch einen audiologischen Test nachgewiesen.