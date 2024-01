Fußball Schweres Los für Unterraths U19

Länger warten mussten die für den Fußball-Niederrheinpokal qualifizierten Teams, bis ihre Auftaktgegner endlich feststanden. Erst am Dienstagabend wurde in der Verbandsgeschäftsstelle die Auslosung der bereits am übernächsten Wochenende angesetzten Erstrundenpartien vorgenommen. Nicht überall löste „Losfee“ Robin Krüger Jubel aus. „Ich hätte natürlich lieber ein Heimspiel gegen einen der Bundesligisten gehabt“, sagte etwa Unterraths U19-Trainer Niklas Leven. Stattdessen geht es für die A-Jugend der SGU zum Ligarivalen Rot-Weiß Oberhausen. „Eine unangenehme Aufgabe“, so der 31-Jährige. In der Liga dürfen sich beide Klubs noch leise Hoffnung auf die Qualifikation für die neu eingeführte DFB-Nachwuchsliga machen. Da fällt dem knapp einen Monat später stattfindendem Niederrheinliga-Rückspiel an gleicher Stelle fast noch höhere Bedeutung zu als dem Pokalmatch.