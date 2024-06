1:0-Erfolg im Relegations-Hinspiel gegen Dilkrath SG Unterrath legt vor

Dabei half es den Gastgebern auch, dass Leven mit Mittelfeldspieler Lukas Bludau und den beiden Flügelflitzern Kenta Konishi und Oliver Dessau gleich drei Talente aus seiner U19 in die Startelf beförderte. Während der im Sommer zum Oberliga-Meister Sportfreunde Baumberg wechselnde Bludau in der Zentrale um Ordnung bemüht war, avancierten Konishi und Bludau mit ihrer Unbekümmertheit und ihrem Tempo sofort zu den beiden auffälligsten Unterrather Feldspielern. Nicht zufällig war es dann auch Konishi, der auf Vorarbeit von Zissis Alexandris aus rund 16 Metern in überlegter Manier das Tor des Abends erzielte (45.). Der quirlige Japaner hätte im zweiten Abschnitt auch noch ein zweites Tor erzielen können, traf aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz des verwaisten Tores. Ein 2:0 wäre aus neutraler Sicht am Ende des Tages aber auch des Guten zu viel gewesen. Denn gerade vor der Pause hatte auch die Fortuna mit ihren schnellen Offensivspielern Chancen. So durften sich auch die Gäste nach Schlusspfiff einen aufmunternden Applaus des zahlreich mitgereisten Anhangs abholen. In Dilkrath wartet auf die SGU am Sonntag in jedem Fall noch einmal ein hartes Stück Arbeit und ein Hexenkessel. Dass die spielerisch limitierten Gastgeber dann das Spiel machen müssen, könnte der SGU aber in die Karten spielen.