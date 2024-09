Die Fußball-Bezirksliga lebt von der Unberechenbarkeit Sensationen, Rückschläge, Geniestreiche

Und dann war da ja noch der Geniestreich von Marc Rene Bäsner. Unmittelbar nachdem Aleksandar Pranjes für den MSV auf 1:1 gestellt hatte (25.), packte der Mittelfeldspieler mal wieder in die Trick(schuss)kiste. Aus über 50 Metern Entfernung überwand der Mann mit der Rückennummer 10 den verdutzten MSV-Keeper Maxwell Boateng (27.). Ein Kunststück, das den meisten Kickern allenfalls einmal in der Laufbahn gelingt. Für Bäsner scheint so etwas aber „business as usual“ zu sein. „Ich habe von ihm schon sieben oder acht solcher Treffer gesehen“, sagte Wittlaers Coach Navid Fazeli ganz nüchtern.



Lohausen erlebt blaues Wunder Wittlaer stimmte sich mit dem Heimerfolg auf das nun anstehende Derby beim Lohausener SV ein, der am Wochenende selbst ein blaues Wunder erlebte. Nach drei Siegen in Folge kam das Auswärtsspiel bei Ratingen 04/19 II für das Team von Nikos Tsakiris zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Ohne Abwehrchef Niklas Macher, ohne Torjäger Jannick Meng und ohne den bis dahin ebenfalls überzeugenden Zugang Dominik Jürgensen unterlag der LSV in Ratingen mit 0:5. „Ihr Fehlen hat sicherlich eine Rolle gespielt“, meinte Lohausens Coach Nikos Tsakiris im Anschluss. Erschwerend kam für den LSV hinzu, dass Ratingens erste Mannschaft bereits am Freitagabend im Einsatz war. So konnte die Reserve zwei Tage später auch wieder auf den einen oder anderen Akteur aus dem starke besetzten Oberliga-Kader zurückgreifen. Tim Potzler gehörte dazu. Der ehemalige Jugendspieler der Fortuna schnürte gegen Lohausenen gleich einmal einen Doppelpack.



Vor dem Derby im Norden Ob die herbe Schlappe beim Lohausener SV nachhaltige Schäden verursacht hat, wird sich am Sonntag im Duell mit dem Nachbarn TV Kalkum-Wittlaer zeigen. Nikos Tsakiris richtete den Blick nach dem Schlusspfiff in Ratingen sofort auf das Derby. „Wir müssen uns den Mund abwischen und weitermachen. Jetzt gilt es, sich mit einer guten Trainingswoche auf Wittlaer vorzubereiten“, betont der Grieche. Ein Favorit ist im Vorfeld kaum auszumachen.