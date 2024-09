DHC-Frauen verlieren beide Partien am Doppel-Spieltag Der Deutsche Meister strauchelt

Düsseldorf · Die Frauen des Düsseldorfer HC kassieren am Wochenende zwei Niederlagen gegen Harvestehude und den Club an der Alster. Das kostet dem Titelverteidiger in der Hockey-Bundesliga die Spitzenposition.

29.09.2024 , 14:26 Uhr

DHC-Spielerin Sara Strauss traf für ihre Mannschaft, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Foto: Ralph-Derek Schröder

Von Eppi Schmitz