Feldhockey Sieg trotz schwacher Leistung

(JP) „Hauptsache gewonnen“ konnte nur das Fazit beim Düsseldorfer Hockey-Club nach dem mageren 2:1 (1:0)-Erfolg der Bundesliga-Frauen gegen den Tabellenvorletzten Münchner SC sein. Das Hinspiel hatten die Oberkasselerinnen in München noch 7:1 gewonnen. Das Match war auch nicht zum Begeistern gemacht. Als hätten die Zuschauer das geahnt: Nur knapp 100 Zuschauer verloren sich auf der Anlage, in der Vorwoche waren es gegen den Mannheimer HC noch rund 300 Zuschauer gewesen. Es fing zwar standesgemäß an, denn der DHC bestimmte sofort das Geschehen auf dem Platz und die niederländische Nationalspielerin Mabel Brands erzielte das 1:0 (12.).