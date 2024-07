Borusse freut sich auf Olympia Dang Qiu auf Medaillenkurs

Das allein wird aber nicht reichen, um in Paris tatsächlich erfolgreich zu sein. „Ich bin mitten in der Vorbereitung und hoffe, ich kann noch eine Schippe drauf legen, um in absoluter Topform nach Paris zu reisen“, offenbart der Borusse. „Wir haben bereits drei Nationalmannschaftlehrgänge in Düsseldorf abgehalten, einer wird noch folgen.“ Und die „Paris Challenge“ steht noch aus, das Vorbereitungsturnier der Tischtennis-Olympiafahrer am 19. und 20. Juli in der Heimspielstätte der Borussia. „Da wollen wir uns den letzten Schliff und die Wettkampfhärte für die Spiele holen“, so Qiu.