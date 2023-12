Handball Die Erfolgsserie geht zu Ende

Düsseldorf · Nach zuletzt drei Siegen und zwei Remis in Folge kassiert Interaktiv erstmals wieder eine Niederlage. Gegen die Spitzenmannschaft der HSG Hanau, die sich in der vergangenen Spielzeit die Meisterschaft in der Süd-West-Gruppe holte und aktuell als Fünfter wieder oben mitspielt, zogen die Düsseldorf-Ratinger in der heimischen Sporthalle an der Gothaer Straße mit 38:42 den Kürzeren.

03.12.2023 , 18:41 Uhr

Interaktivs Rückraumspieler Ante Grbavac im Spiel gegen Hanau. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Michael Hinzmann