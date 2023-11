Basketball 24 Siege in Serie

Die Seriensieger haben wieder zugeschlagen: Die Basketballer der TG 81 und des TuS Maccabi waren erneut nicht zu bezwingen. Sehr erfreulich waren auch die Erfolge der Damen-Oberligisten ART und Capitol Bascats.



2. Regionalliga: TG 81 – Südwest Baskets Wuppertal 80:73 (43:32) Der Tabellenvierte aus Wuppertal „war in dieser Saison der bisher beste Gegner“, befand TG-Trainer Tim Brückmann. Die Gäste wollten übers Tempo ins Spiel finden und die Oberbilker unter Druck setzen. „Wir hingegen wollen grundsätzlich etwas langsamer spielen. Ab Mitte des zweiten Viertels ist es uns auch gelungen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwängen“, bilanzierte Brückmann. Den Elf-Punkte-Vorsprung zur Pause bauten die Gastgeber weiter aus und lagen in der 35. Minute mit 76:56 vorne – die Entscheidung. Für die Düsseldorfer war es saisonübergreifend der 24. Ligasieg (!) in Folge.



TuS Maccabi – SV Alte Freunde 83:59 (47:36) Eigentlich wollten die Alten Freunde das Titelrennen wieder spannend machen, doch das klappte nicht. „Das war ein Spiegelbild unserer letzten beiden Saisonspiele: In der ersten Halbzeit haben wir noch gut mitgehalten, doch danach funktionierte gar nichts mehr. Wir haben zu viele leichte Fehler produziert. Ruhe und Harmonie sind noch nicht da. Wir benötigen Zeit“, resümierte Teambetreuer Branko Cavic nach der dritten Pleite in Serie. Voll des Lobes war er für den Sieger: „Maccabi ist die beste Mannschaft in dieser Liga. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass sie dieses Mal die Meisterschaft holen.“ Daran mag David Wilder noch nicht denken. „Aber als ungeschlagener Tabellenführer mit zwei Siegen Vorsprung auf den ersten Verfolger haben wir schonmal eine super Ausgangslage“, urteilte der Maccabi-Coach. Er war „wirklich sehr zufrieden“ mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben konsequent verteidigt, uns nie aus der Ruhe bringen lassen und immer eine Antwort gefunden“, freute er sich. Einziges Ärgernis: Paul Buchwald knickte im dritten Abschnitt um und konnte nicht mehr weiterspielen.



TG 81 II – SpVg Odenkirchen 80:68 (43:32) „Das war ein Befreiungsschlag, den wir so gar nicht eingeplant hatten“, gab Spielertrainer Tim Brückmann zu. Wieder plagten die TG Personalsorgen, aber auch der Gegner war nicht voll besetzt. Entscheidend für den zweiten Saisonsieg war, dass die Oberbilker im zweiten und dritten Abschnitt stark aufspielten und sich eine 18-Punkte-Führung erarbeiteten. Diese brachten sie dann auch über die Zeit.



ART Giants II – DJK Adler Frintrop 75:92 Diese Niederlage tut weh! Durch die Heimpleite gegen das zuvor punktlose Schlusslicht bleiben die ART Giants II mit weiterhin nur zwei Saisonsiegen im Tabellenkeller hängen.



Frauen-Oberliga: ART – Barmer TV 63:48 (31:28).Respekt, ART! Der Aufsteiger fuhr seinen fünften Sieg im achten Saisonspiel ein und macht es sich auf Platz fünf, Blickrichtung nach oben, gemütlich. Von Beginn an zeigten sich die Gastgeberinnen hellwach. „Wir haben auf beiden Seiten sehr hart gespielt und uns eine zweistellige Führung erspielt“, so Trainer Robert Shepherd. Doch die Wuppertaler kamen bis auf einen Punkt heran. „Der Unterschied war das letzte Viertel. Wir hatten die tiefere Bank, hatten mehr Kräfte und konnten uns so noch absetzen“, freute sich der Coach. Mit 20:6 gewannen seine Schützlinge den letzten Abschnitt. Erfreulich war auch die deutlich verbesserte Freiwurfquote.



Capitol Bascats – DJK Löwe Köln 56:30 (31:11) „Unsere Defensive war der Hammer“, schwärmte Bascats-Trainer Marco Wißfeld. Obwohl er auf einige Spielerinnen verzichten musste, präsentierte sich seine Mannschaft vom Start weg hochkonzentriert und ließ in der Abwehr kaum etwas zu. „Dadurch hat unsere Offensive besser stattgefunden als zuletzt“, betonte Wißfeld. Alle Spielerinnen bekamen Matchpraxis, auch die Punkteverteilung war queerbeet. „Das war eine reine Teamleistung“, lobte Wißfeld. Mit dem wichtigen zweiten Saisonsieg kletterten die Düsseldorferinnen auf den drittletzten Platz.