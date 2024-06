Vor dem Bundesliga-Finale Die epischen Duelle der Dauerrivalen

9. Februar 2010, Bundesliga: 1. FC Saarbrücken – Borussia 3:1 Seit der Saison 2009/10 spielt der 1. FC Saarbrücken im Tischtennis-Oberhaus – und gleich in der ersten Spielzeit gelang dem FCS ein Sieg gegen den Rekordmeister. Andrej Gacina (3:2 gegen Trinko Keen, 3:2 gegen Seiya Kishikawa) und Bojan Tokic (3:2 gegen Christian Süß) sorgten im Februar 2010 für den Saarbrücker 3:1-Erfolg gegen Düsseldorf. Für die Borussia punktete Kishikawa (3:2 gegen Jiri Vrablik). Meister wurde am Ende Düsseldorf, Saarbrücken legte mit Platz fünf eine starke Debütsaison hin. Zum Wechsel in die DTTL zog der FCS übrigens in die Joachim-Deckarm-Halle um, in der die Saarländer auch heute noch ihre Heimspiele austragen.



18. Dezember 2020, Champions-League-Finale: Borussia – 1. FC Saarbrücken TT 3:1 28 Spiele in nur acht Tagen: Die Champions League-Saison 2020/21 war eine ganz besondere, wurde aufgrund der Corona-Pandemie schließlich als Bubble-Event in Düsseldorf ausgetragen. Und der Gastgeber nutzte den Heimvorteil, um eine mehr als zweijährige Titel-Durststrecke zu beenden. Im Finale gegen Saarbrücken wurde Anton Källberg mit zwei Einzelsiegen (3:1 gegen Patrick Franziska, 3:2 gegen Shang Kun) zum Matchwinner, auch Timo Boll (3:2 gegen Shang) punktete – für den Düsseldorfer Superstar war es der 25. und damit ein Jubiläumstitel im Borussia-Trikot.



6. Juni 2021, Bundesliga-Finale: 1. FC Saarbrücken – Borussia D 1:3 Knapp sechs Monate nach dem Titel in der Champions League setzte sich Borussia auch im Bundesliga-Finale gegen den Konkurrenten durch und feierte schließlich das vierte Triple der Vereinsgeschichte. Erneut sorgten Källberg (3:1 gegen Franziska, 3:1 gegen Darko Jorgic) und Boll (3:1 gegen Shang) für den 3:1-Erfolg ihres Teams. Ausgetragen wurde das Finale erstmals als Teil des Multisportevents „Die Finals“, Spielort war daher die Helmut-Körnig-Halle in Dortmund.



8. Januar 2022, Pokal-Finale: Borussia – 1. FC Saarbrücken 1:3 Zehn Jahre nach dem ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte wiederholte Saarbrücken den Coup: Im Pokal-Finale 2022 feierte der FCS einen 3:1-Erfolg gegen Düsseldorf. Franziska (3:1 gegen Karlsson, 3:1 gegen Källberg) und Jorgic (3:2 gegen Källberg) sorgten für den wettbewerbsübergreifend vierten Titelgewinn der Saarbrücker. Dabei hatte es zuvor im Halbfinale eines Kraftakts bedurft: Gegen den Post SV Mühlhausen stand Saarbrücken bereits vor dem Aus (Franziska: „Wir waren bereits mit anderthalb Beinen im Bus“), rettete sich aber ins Doppel und siegte schließlich 3:2. Auch beim ersten Pokalsieg hatte es einen Erfolg gegen Düsseldorf gegeben: Im Viertelfinale der Saison 2011/12 gewannen die Saarbrücker mit 3:1 gegen die Borussia, im Finale gab es ein 3:1 gegen den SV Plüderhausen.



11. Juni 2022, Bundesliga-Finale: Borussia – 1. FC Saarbrücken 3:2 Insgesamt sechs Jahre spielte Kristian Karlsson für Borussia und verabschiedete sich am Ende der Saison 2021/22 mit dem zehnten Titel im Borussia-Trikot. Mit 1:2 lag der Rekordmeister zwischenzeitlich hinten, Källberg aber rettete ihn mit einem Sieg gegen Franziska ins Doppel – und dort schlug schließlich die Stunde von Karlsson. An der Seite von Dang Qiu sorgte der Schwede für die insgesamt 32. Deutsche Meisterschaft der Borussia.



3. April 2023, Champions-League-Finale: Borussia – 1. FC Saarbrücken 2:3 Für den 1. FCS ist es bis dahin das größte Match der Klubgeschichte: Nach einem 2:3 im Hinspiel schafften die Saarländer im Rückspiel am Staufenplatz die große Sensation. Zwei Einzelsiege von Franziska (3:2 gegen Källberg, 3:2 gegen Qiu) und einer von Jorgic (3:1 gegen Källberg) führten den FCS ins Golden Match, und dort bewahrten Franziska und Jorgic erneut die Nerven. Am Ende durfte Saarbrücken den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte bejubeln. Auch für die TTBL war es übrigens eine historische Saison: Erstmals standen vier Teams aus der Bundesliga im Halbfinale der Champions League.



1. April 2024, Champions-League-Finale: Borussia – 1. FC Saarbrücken 2:3 Nach dem Titel im Vorjahr wiederholte Saarbrücken in der Saison 23/24 den Coup in der Champions League, und erneut ging es dramatisch zu. Als Gastgeber des erstmals als Final Four ausgetragenen Events feierte der FCS vor 2450 Fans ein weiteres 3:2 gegen den Dauerrivalen. Nach dem entscheidenden 3:2 von Jorgic gegen Källberg schallte „Der Zug hat keine Bremse“ durch die euphorisierte Saarlandhalle. Zuvor hatte Jorgic bereits gegen Qiu (3:1) gewonnen, zudem setzte sich Franziska gegen Källberg (3:0) durch. Als „unglaublich“ stufte Jorgic das Match ein.