Basketball ART Giants kämpfen Hagen nieder

Kurios, dass der ART auch im Hinspiel in Hagen 100 Punkte erzielt hatte, da aber noch als Verlierer das Parkett verließ. Doch im Rückspiel machte das Tabellen-Kellerkind gegen den Vierten früh klar, wohin die Reise geht. Konzentriert agierte die Flabb-Truppe gegen eine Mannschaft aus Hagen, die im ersten Viertel überhaupt nicht zu ihrem Spiel fand und immer wieder an der stabilen Defensive der Giganten scheiterte. Das erste Viertel ging klar mit 25:14 Punkten an die Gastgeber. Obwohl Phoenix zunehmend in die Partie kam, kontrollierten die ART Giants weiter die Begegnung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte der starke Coplin von der Dreierlinie zur beruhigenden 52:37 Führung. „Wir haben unseren Gameplan in der ersten Halbzeit nahezu perfekt umgesetzt und uns gute Würfe erarbeitet“, analysiert Flabb. „Hagen ist ein starkes Team und hat es uns zu keiner Sekunde leichtgemacht.“