Hockey „Der Titel ist für uns Ansporn für noch mehr“

Kubalski Ja, das stimmt. Wir haben in den Jahren 2016 bis 2019 viel Lehrgeld gezahlt, als wir vorzeitig aus dem Titelrennen ausgeschieden sind oder in Endspielen verloren haben. Abgesehen von unserem Meisterschaftsgewinn in der Halle 2015, als uns niemand auf dem Zettel hatte, war es ein steiniger Weg bis zu den aktuellen Erfolgen. Da steckt verdammt viel Arbeit drin.