TCO-Damen 50 sind Meister Teamgeist als großer Trumpf

Doch insbesondere am Finaltag präsentieren sich drei Oberkasseler Leistungsträgerinnen in Topform. Klaarte van Baarle ließ Marienburgs Nummer 1 Alice Schöpp mit 6:1, 6:1 keine Chance. Mannschaftsführerin Kerstin Heeb bezwang an Position 4 Diane Guns mit 6:3, 6:3. Und auch Katrin Sauthoff, konnte sich an Position 3 in einem hart umkämpften Match gegen Karen Reichenbach im Match-Tiebreak mit 10:6 durchsetzen und damit den wichtigen dritten Einzelpunkt für den TC Oberkassel einfahren. Fast hätten sogar noch Karine Biver (5) und Andrea Bergermann (6) die Vorentscheidung nach den Einzeln für den TCO herbeigeführt. Sie mussten sich aber jeweils knapp geschlagen geben. Bei einem Spielstand von 3:3 nach den Einzeln ging es anschließenden Doppelspiele, die die Oberkasselerinnen dann mit 2:1 Siegen auf ihre Seite zogen. Das alles entscheidende letzte Duell gewinnen Katrin Sauthoff/Karine Biver 6:0, 7:5. Dabei lagen sie im zweiten Satz schon 3:5 zurück. Nach dem verwandelten Matchball gab es kein Halten mehr. Die Mitspieler und die Oberkasseler Anhänger stürmten den Platz, lagen sich glücklich in den Armen und sangen „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.“ Denn die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft findet am 7. und 8. September in Berlin gegen Teams aus Berlin, Nürnberg und Gießen statt.