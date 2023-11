Fußball MSV und SCW im freien Fall

SG Unterrath – Cronenberger SC 2:1 Die SG Unterrath hielt in der Fußball-Landesliga an diesem Wochenende aus Düsseldorfer Sicht die Fahnen hoch. Die auf eigenem Platz noch unbesiegte Mannschaft von Yannick Meurer hielt den Cronenberger SC mit 2:1 in Schach und wahrte so den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld. Nicht umsonst sprach Unterraths Trainer im Anschluss von „drei ganz wichtigen Punkten“, die sein Team trotz eines Fehlstarts einfahren konnte. Am Franz-Rennefeld-Weg waren es zunächst die von Ex-Profi Kai Schwertfeger (u. a. Fortuna) trainierten Gäste, die im Anschluss an einen Eckball jubeln durften. Beim 0:1 von Brian Mitchell machte der ins Unterrather Tor zurückgekehrte Jawad Bouhraou eine unglückliche Figur (14.). Ansonsten war vom CSC im Angriff im ersten Abschnitt nicht viel zu sehen, weshalb es auch durchaus verdient war, dass die SGU den Spieß noch vor dem Seitenwechsel herumdrehte. Ibrahim Jahas Distanzschuss fand abgefälscht den Weg zum 1:1-Ausgleich ins Tor (30.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte übernahm dann der Kapitän die Verantwortung. Mit einem an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter sorgte Zissis Alexandris früh für den 2:1-Endstand zugunsten der kämpferisch erneut überzeugenden SGU.



MSV Düsseldorf – ASV Süchteln 0:1 Weiter im freien Fall befindet sich der Oberliga-Absteiger MSV Düsseldorf, der beim 0:1 gegen den ASV Süchteln bereits die sechste Niederlage in Folge kassierte. Dabei boten die Gäste aus Süchteln nach Ansicht ihres Trainers Frank Mitschkowski ihre bis dahin schlechteste Saisonleistung. Dennoch reichte diese, um drei Punkte aus Eller zu entführen. Die spielerisch dürftige Partie wurde bezeichnenderweise durch eine Standardsituation entschieden. Süchtelns Bora Kat verwandelte einen an Leonit Popova verursachten Foulelfmeter (60.). Auf Seiten des MSV konnte Interimstrainer Valyo Ismail in der Offensive zwar wieder auf Lutz Radojewski bauen. Doch die Angriffsbemühungen blieben dennoch oft nur Stückwerk. Und auch aus den zahlreichen Standardsituationen konnte der MSV kein Kapital schlagen.



SV Wermelskirchen – SC West 4:2 Schlechter als der MSV steht in der Tabelle aktuell nur West. Dabei sah es bis zwei Minuten vor dem Abpfiff nach einem Erfolg aus. So lange führte West nämlich mit 2:1. Doch nach dem Ausgleichstor (88.) verloren die Gäste jegliche Ordnung und durch zwei weitere Gegentreffer in der Nachspielzeit auch noch das Spiel. Wie es an der Schorlemer Straße nun weitergeht, wird Sportvorstand Frank Laurini nach seiner Rückkehr aus den USA Mitte der Woche klären. In Wermelskirchen trugen Martin Wagner und Maciej Zieba als spielende Trainer die Verantwortung. Zieba stand dann auch früh im Mittelpunkt, weil er die Rote Karte wegen Meckerns sah (31.). Dass er fortan in Unterzahl agieren musste, merkte man dem SC West aber nicht an. Zeitweise sah es sogar so aus, als hätten die Gäste einen Mann mehr. Lohn für den starken Auftritt in Unterzahl waren die Treffer von Marco Lüttgen (47.) und Diyar Turan (58.) zum zwischenzeitlichen 2:1. Vermutlich waren es dann aber schwindende Kräfte, die zum Konzentrationsverlust in der Schlussphase führten. Wermelskirchen bestrafte diese gnadenlos und holte so doch noch drei Puntke.



Holzheimer SG – Turu 80 Bereits nach einer knappen halben Stunde wurde die Partie der Turu bei der Holzheimer SG beim Stand von 1:0 für die Hausherren abgebrochen, nachdem ein Zuschauer am Spielfeldrand reanimiert werden musste. Die Partie wird nun bereits am Dienstag um 20 Uhr neu angepfiffen.