Beachsoccer : „Der unbändige Wille war ausschlaggebend“

Düsseldorf Das Düsseldorfer Beachsoccer-Team Beach Royals hat zum ersten Mal den Titel gewonnen. Ihr Spielertrainer Oliver Romrig spricht über die Gründe – und seine Zukunft.

Oliver Romrig ist ein gefragter Mann, erst recht in diesen Tagen. Der 39-Jährige hat als Spielertrainer mit seinen Beach Royals zum ersten Mal den deutschen Beachsoccer-Titel gewonnen. Seither steht sein Telefon kaum noch still. Auch familiär ist Romrig eingespannt. Als unsere Redaktion ihn erreicht, bringt seine Frau gerade die Kinder ins Bett.

Romrig Da bin ich auch wieder Top-Torjäger geworden in einer sehr guten Liga. So kann es ruhig weitergehen.

Haben Sie schon realisiert, was Ihnen am vorletzten Wochenende in Warnemünde gelungen ist?

Was hat in dieser Saison den Ausschlag gegeben, um zum ersten Mal ganz oben zu stehen?

Romrig Absolut. Wir haben in der Hauptrunde nur einmal verloren, beim Spieltagsevent in München gegen Rostock. Das fand ich aber gar nicht so schlimm, weil wir dadurch vor dem Final Four einen kleinen Dämpfer erhalten haben und uns neu aufraffen mussten. Wir hatten schon einige gute Saisons, doch das i-Tüpfelchen mit der Schale hat immer gefehlt. Unser Kader war wirklich schmal, aber mit Willen, Ehrgeiz, einer guten Taktik und dem nötigen Einsatz hat es gereicht.