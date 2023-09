Basketball TG 81, Maccabi und Alte Freunde auf der Erfolgswelle

Zur Pause lag sein Team mit über 20 Punkten vorne. Im Stile einer Spitzenmannschaft verwalteten die Oberbilker in der zweiten Halbzeit ihre Führung. „Alle haben Kräfte und Fouls gespart, sodass es zu keiner Zeit brenzlig wurde“, resümierte Brückmann. Ein sehr starkes Spiel lieferte erneut Ege Ildan ab (25 Punkte), Deion Giddens glänzte unter beiden Körben mit 23 Zählern und zehn Blocks.



Oberliga: Südwest Baskets Wuppertal II – TuS Maccabi 68:78 (33:32) Gegen die jungen Wuppertaler, die sehr aggressiv verteidigten, tat sich Maccabi sehr schwer. „Bis zur Pause sind uns 15 Ballverluste unterlaufen, wir haben dann zu viele einfache Punkte des Gegners zugelassen“, ärgerte sich Trainer David Wilder, der in der Kabine klare Worte fand. Danach wussten sich seine Schützlinge zu steigern, vor allem in der Offensive. So gingen sie mit einem 60:51 ins finale Viertel. „Hier haben wir es in der Defensive leider wieder schleifen lassen. Aber durch den Kampfgeist haben wir den Sieg ins Ziel gebracht“, atmete Wilder auf. „Richtig zufrieden waren wir nicht mit der Leistung. Immerhin sind wir mit drei Erfolgen gestartet. Wir werden die Herbstferien aber nutzen, um an einigen Details zu arbeiten“, kündigte der Coach des Spitzenreiters an.



Alte Freunde – Mettmann-Sport 71:61 (37:38) Gegen den letztjährigen Dritten, gegen den die Alten Freunde vergangene Saison beide Partien verloren hatten, verlief es lange Zeit sehr ausgeglichen. Erst Mitte des dritten Abschnitts konnten sich die Gäste kurz auf fünf Zähler absetzen. Doch das Heimteam schlug zurück. „Dank unseres hohen Tempos konnten wir uns im letzten Viertel entscheidend absetzen und den Sieg in den letzten Minuten mit viel Ruhe nach Hause bringen“, resümierte Teambetreuer Branko Cavic nach dem zweiten Erfolg im zweiten Saisonspiel zufrieden.