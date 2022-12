Basketball Maccabi mit Comeback-Qualität

„Respekt an meine Mannschaft! Sie hat durchgehend an sich geglaubt und sich toll zurückgekämpft“, lobte Maccabi-Trainer David Wilder. Lange Zeit war er mit seiner Defensive nicht zufrieden und mahnte in der Halbzeitpause: „Das hier ist kein Selbstläufer! Wenn wir nicht härter verteidigen und in der Offensive noch mehr Gas geben, wird es ein harter Abend.“ Vorne klappte es danach zwar besser, trotzdem ging sein Team mit einem 61:69-Rückstand ins finale Viertel. Die Ansage war klar: „Wir wussten, dass es hitzig werden kann. Aber wir mussten unsere Stärken jetzt ausspielen und beweisen, dass wir in der Tabelle oben mitmischen wollen“, forderte Wilder. Gegen den tapfer aufspielenden Gegner dauerte es bis zur 38. Minute, bis seine Schützlinge die Führung übernahmen und diese dann auch ins Ziel brachten. Durch den fünften Erfolg in Serie hält Maccabi auf Platz vier liegend weiter den Anschluss zur Tabellenspitze.