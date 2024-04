Heimniederlage besiegelt den Abstieg ART Giants hoffen bis zuletzt

Nach dem sportlichen Abstieg geht der Blick bereits nach vorne. „Für die neue Saison benötigen wir einen guten Mix aus talentierten und erfahrenen Spielern. Mit einigen ehemaligen Akteuren haben wir schon Gespräche geführt. Unser Ziel ist es, sofort wieder aufzusteigen“, betont Hansen.

TuS Maccabi – TV Jahn Königshardt 75:58 (33:32) Mit einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit entschied die Mannschaft von David Wilder die Begegnung für sich. Somit wehrte sie den Angriff des Verfolgers SV Alte Freunde ab und sicherte sich hinter dem TuS Rheinberg die Vizemeisterschaft – zum vierten Mal in Folge.



SpVg Odenkirchen – SV Alte Freunde 65:76 (31:41) „Das war ein souveräner Erfolg“, freute sich Branko Cavic, Teambetreuer des Gästeteams. „Jetzt sind uns vier Siege in Serie gelungen. Endlich haben wir unseren Rhythmus gefunden.“ Aufbauspieler Jovan Culafic, der seit Anfang des Jahres dabei ist, hat sich auch immer besser an den Oberliga-Basketball gewöhnt und war jetzt mit 21 Punkten Topscorer. „Mit dem dritten Platz in der Endabrechnung sind wir sehr zufrieden“, betonte Cavic.



TG 81 II – Mettmann-Sport 96:89 (37:32/83:83) In einer ausgeglichenen Partie brachte Topscorer Torrell Martin die TG mit einem Korbleger in die Verlängerung. Hier behielten die Gastgeber die Oberhand. „Nach unserem schlechten Saisonstart mit nur einem Sieg aus acht Spielen ist der sechste Platz mit einer Bilanz von 9:11 Erfolgen auf jeden Fall ein versöhnliches Ergebnis“, resümierte Spielertrainer Tim Brückmann zufrieden.