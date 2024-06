Entscheidungsspiele um den Aufstieg Jubel und Trauer beim BV 04

Bei den Nachwuchsfußballern des BV 04 lag Freud und Leid am Sonntagnachmittag eng beieinander. Während die U17 mit einem 4:0-Sieg im Topspiel bei der SG Essen Schönebeck zum Aufstieg in die B-Junioren-Niederrheinliga stürmte, verspielte die U19 alle Chancen auf einen möglichen Aufstieg in die A-Junioren-Niederrheinliga. Mit einem Heimsieg über Dostlukspor Bottrop hätten sich die Derendorfer am letzten Qualifikationsspieltag zumindest noch Gruppenplatz zwei und damit ein weiteres Entscheidungsspiel um den Aufstieg sichern können. Doch die Elf von Mohamed Afritit konnte auch aus einer frühen 1:0-Führung durch Hyunjun Paik (9.) keinen Nutzen ziehen. Stattdessen jubelten am Ende auf dem Sportplatz an der Hans-Böckler-Straße die Gäste aus Bottrop um den dreifachen Torschützen Kagola Kourani Traore (15., 53., 55.), die sich mit einem 4:2-Auswärtssieg als Gruppenerster vor den Sportfreunden Baumberg das Ticket für ein weiteres Jahr in der Niederrheinliga unter den Nagel rissen.