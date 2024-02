Fußball Das Osterturnier ist gerettet

Das Turnier in Derendorf hat sich seit den 60er-Jahren einen legendären Ruf erarbeitet, da viele A-Jugendliche aufliefen, die später große und berühmte Fußballer wurden. In der Turniergeschichte haben schon spätere Weltstars wie Kaka, Bastian Schweinsteiger oder Michael Owen ihr Können gezeigt, auch die aktuellen Deutschen Nationalspieler Marc-Andre ter Steegen, Kevin Trapp, Antonio Rüdiger, Benjamin Henrichs, Thomas Müller und Marvin Ducksch waren vor ihrem Durchbruch beim Osterturnier zu Gast. Keusen: „Wir sind gespannt, welche Spieler uns in diesem Jahr verzaubern.“