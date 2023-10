Volleyball Füchse mit dem Befreiungsschlag

Das war ein Spieltag so ganz nach dem Geschmack der Volleyballer des ART Düsseldorf: Die Füchse feiern gegen den SV Hörde II einen befreienden 3:1 (20:25, 28:26, 25:18, 25:21)-Erfolg und freuen sich insbesondere über die Art und Weise, wie sie die Zweitliga-Reserve aus Dortmund niederrangen. „Wir haben gesehen, wieviel Potenzial in dieser Truppe steckt“, sagte Routinier André Mayer jubelnd nach der Partie. „Wir sind nun wieder voll im Soll, haben ordentlich Fahrt aufgenommen. Unser Ziel, um den direkten Wiederaufstieg mitspielen zu wollen, ist in dieser Form jedenfalls keine Utopie und durchaus realistisch.“