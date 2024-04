Basketball ART Giants unter Druck

Die ART Giants wissen am Sonntag ganz genau, was sie bei den Artland Dragons in Quakenbrück tun müssen, um weiterhin oberhalb der Abstiegszone der 2. Basketball-Bundesliga Pro A zu rangieren. Die Konkurrenten um den Platz oberhalb der roten Linie – VfL Bochum, Baskets Koblenz, Baskets Paderborn – haben ihre Partien des 33. Spieltages bereits abgeschlossen, wenn die Düsseldorfer beim Tabellen-15. antreten (Sonntag, 17 Uhr). Aber selbst ohne das Wissen um die Ergebnisse der Konkurrenz, sollten die Giants den Hinspielerfolg (87:79) wiederholen. Dann würden sie wegen des besseren direkten Vergleichs in der Tabelle an den Quakenbrückern vorbeiziehen.