Basketball : ART Giants verspielen den Sieg

Sven Jeuschede (32) war bei der Niederlage gegen Oldenburg der große ­Pechvogel. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Die Basketballer können sich nach dem 89:92 gegen Oldenburg nun auf die Play-Down-Runde vorbereiten.

(cle) Dramatisch ging es bei den Basketballern der ART Giants zu. Im Heimspiel gegen Oldenburg sind noch 19 Sekunden zu spielen, 89:89 steht es. Die Gastgeber haben Ballbesitz, Sven Jeuschede geht nach einer Auszeit zum Einwurf an die Seitenlinie. Er will zu Spielmacher Deshaun Cooper passen, der den Ball im Angriff lange halten soll. Doch beim Pass zu Cooper bekommt ein Oldenburger seine Finger dazwischen, schnappt sich den Ball und trifft per Korbleger. Jeuschede vergibt noch einen Sprungwurf, kurz darauf foult Faton Jetullahi Robert Drijencic. Der Gäste-Akteur verwandelt einen Freiwurf. Im letzten Angriff passt Cooper zu Jetullahi, doch der rutscht aus. So verlieren die ART Giants 89:92 (53:46) und können sich in der 2. Bundesliga Pro B nun auf die Play-Down-Runde vorbereiten.

„Die Szene mit dem Einwurf macht mir sehr zu schaffen. Die Oldenburger haben gerade am Ende sehr viel Druck ausgeübt“, erklärte Jeuschede die spielentscheidende Szene. „Aber keiner der Jungs macht mir einen Vorwurf.“ Auch Trainer Kevin Magdowski nahm den 24-Jährigen in Schutz. „Natürlich darf so etwas nicht passieren. Im Abstiegskampf musst du solch ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten gewinnen. Aber der letzte Einwurf war nicht entscheidend. Wir hatten große Chancen, den Sieg quasi schon in der Tasche. Dann haben wir unfassbar viel Blödsinn gemacht und die Punkte verschenkt.“

Tatsächlich befanden sich die Düsseldorfer lange Zeit auf der Siegerstraße. Vor rund 550 Zuschauern starteten sie selbstbewusst in die Partie. Doch die Oldenburger, die vom nachverpflichteten Amerikaner Myles Stephens (36 Punkte) angeführt wurden, zeigten sich treffsicher und gingen mit 25:15 in Führung. Dank eines starken 19:0-Laufs konnten die Düsseldorfer aber ihrerseits die Führung übernehmen. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Kurz vor der Pause erzielte Routinier John Wilkins vier Punkte am Stück. Im dritten Viertel bauten die Düsseldorfer ihren Vorsprung auf elf Zähler aus (27.). Sehr ärgerlich war aber die hohe Foulbelastung. Am Ende kam das Heimteam auf 26 Fouls (Oldenburg: 12). Die Gäste wussten dies auszunutzen, durch erfolgreiche Freiwürfe blieben sie dran. Ein wichtiger Faktor war das Reboundduell, 20 Punkte konnten die Oldenburger durch zweite Chancen erzielen (Giants: 6).

Der letzte Abschnitt war an Spannung kaum zu überbieten. Hier drehte vor allem Robert Drijencic mit zehn Zählern auf. Den zweitbesten Schützen der Liga hatten die Düsseldorfer zuvor gut unter Kontrolle gehabt. Nach dem Ausgleich zum 79:79 sorgten Cooper und Wilkins mit zwei Dreiern in Folge für Jubelstürme, Wilkins traf drei Minuten vor dem Abpfiff nochmal aus der Distanz zum 88:83. Zwei Minuten vor dem Ende markierte Jetullahi per Freiwurf das 89:85. Doch das sollte nicht für den dringend benötigten Sieg reichen.