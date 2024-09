Die ART Giants verlieren in Dresden Holpriger Saisonstart

Geschenke verteilten die Dresden Titans nur vor dem Tip-Off. Grant Teichmann, der nach drei erfolgreichen Jahren in Dresden zur neuen Basketballsaison zu den ART Giants gewechselt war, erhielt in einer kleinen Abschiedszeremonie eine große Fotocollage seines Ex-Vereins. Aber nicht nur aufgrund dieser besonderen Konstellation und der Emotionen wird ihm die Partie sicher etwas länger in Erinnerung bleiben. Denn der Shooting Guard, der vergangene Saison im Durchschnitt 12,5 Punkte erzielt hatte, spielte zwar knapp 35 Minuten, bei seinen neun Würfen aus dem Feld blieb er jedoch komplett glücklos – völlig ungewohnt für ihn. Da es bei den Düsseldorfern an diesem Abend aber vor allem in der Defensive hakte, verloren die ART Giants ihr Auftaktspiel in der 2. Bundesliga Pro A auswärts mit 74:84 (32:43).