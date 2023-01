Basketball Das Ende der Leidenszeit

Nur noch drei Punkte Rückstand und im zweiten Viertel die spielbestimmende Mannschaft, den Lauf wollten die Giants im dritten Viertel endgültig für Vollgas-Basketball und den strammen Marsch auf der Siegerstraße nutzen. Doch Karlsruhe kam mit mehr Energie aus der Kabine und der erfolgreichen Durchschlagskraft aus dem ersten Viertel. Es brauchte abermals die Treffer von der Dreierlinie durch Rigoni, der am Ende gemeinsam mit Coplin bester Werfer der ART Giants werden sollte, um die Partie offen zu halten. Auch wenn die Hausherren in dieser Phase in der Abwehr beherzt zugriffen und so einige Fouls gegen sich kassierten, hielten sie sich nach dem dritten Viertel in Schlagdistanz (65:73). Zum Abschluss war erneut auf den Kampfgeist der Giants Verlass. Bis in die Schlusssekunden blieb das Spiel offen. So brauchte es den letzten ART-Angriff, um die Partie durch den Wurf von Richmond für sich zu entscheiden.