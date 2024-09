Halbfinal-Einzug sichert Ticket für Abu Dhabi 3x3-Team überzeugt in der Mongolei

Am Wochenende ging es für die 3x3-Basketballer von Düsseldorf LFDY in die Mongolei zum Sansar Challenger Turnier. Beim World Tour Event erreichte die Mannschaft von Trainer Kevin Magdowski das Halbfinale und verpasste das Endspiel nur knapp. Gegen das Team Liman aus Serbien blieb es in der Runde der letzten vier bis zum Schluss spannend, am Ende verloren die Düsseldorfer aber mit 20:21. „Wir hatten drei Ballbesitze zum Sieg, haben davon aber keinen verwerten können. Ja, das ist natürlich schade, gehört allerdings im 3x3-Basketball dazu“, sagt Magdowski nach dem Spiel. „Dennoch ist das ein großartiges Resultat für uns!“ Schließlich konnte sich das Team durch die Halbfinalteilnahme ein Ticket für das Abu-Dhabi-Masters Ende Oktober sichern.