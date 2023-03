Feldhockey „Ich will Spaß haben, aber auch Erfolg“

Müller-Wieland Ich habe in den vergangenen Jahren immer in der Innenverteidigung gespielt. Dort hat man das Spiel vor sich, man kann das Spiel ziemlich steuern und im Spielaufbau einleiten. Was häufig unterschätzt wird: Das Steuern gilt auch für das Spiel ohne Ball. Wichtig ist, zu verstehen, dass jede Spielerin mitgenommen wird und zu erkennen, wann welche Spielerin wie unterstützt werden muss. Da müssen wir ausprobieren, was passt und was nicht. Unter dem Strich geht es darum, aus allen etwas mehr herauszuholen.