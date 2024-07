Düsseldorferin zum zweiten Mal bei Olympia Ruderin Leonie Menzel im Olympiafieber

Leonie Menzel weiß ganz genau, welche Klamotten am 22. Juli mit auf die Reise nach Paris gehen werden. Ihr Bekleidungspaket für die Olympischen Sommerspiele in der franzäsischen Hauptstadt hat die Ruderin bereits abgeholt. Um die 80 Kleidungsstücke pro Athletin, inklusive 30 Accessoires wie Sonnenbrillen, Socken und Schuhe in Empfang zu nehmen, kam die 25-jährige vom Ruderclub Germania in die Halle 10 der Messe. Dort wurden aber nicht nur die „Klamotten“ ausgegeben, sondern eine ganze Erlebniswelt, in der Paris einen großen thematischen und visuellen Einfluss hatte, war aufgebaut. Dafür und für die Verabschiedung durch Oberbürgermeister Stephan Keller war Menzel zweimal hintereinander in der NRW-Landeshauptstadt. „Ich bin nur noch sehr selten in Düsseldorf und, dass ich zwei Tage hintereinander da bin, ist die absolute Ausnahme“, erläutert die Germanin, die ihren Lebensmittelpunkt an den Olympiastützpunkt Dortmund verlegt hat. „Dass ich in der alten Heimat war, hat auch nur geklappt, weil ich zwei Tage hintereinander trainingsfrei bekommen habe.“