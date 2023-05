Golf 15-jährige Düsseldorferin gewinnt Golfturnier in England

Antonia Steiner wird von Alexandra Schleining trainiert, die im Frühjahr von ihren Kollegen der PGA of Germany, dem deutschen Verband für Berufsgolfer, zur Jugendtrainerin des Jahres 2022 im Bereich Leistungssport gewählt wurde. Seit Februar 2017 ist Alex Schleining als hauptamtliche Landestrainerin für den Golfverband NRW tätig. Steiner profitiert sehr von der Arbeit mit ihrer Trainerin, gewann vergangenes Jahr vier Turniere, drei in ihrer Heimat und eines in den Niederlanden.Für den Wettbewerb in England musste sie sich nicht über das World Amateur Golf Ranking (WAGR) qualifizieren. „Ich habe heute nicht viele Fehler gemacht“, sagte Antonia Steiner nach dem ersten Tag. „Ich war sehr ruhig, sehr zuversichtlich und habe mich an meinen Spielplan gehalten. Ich denke, der Schlüssel war, wie ich die Löcher 11, 12 und 13 gespielt habe. Das sind sehr harte Löcher.“ Bundestrainer Sebastian Ruhle war begeistert vom Auftreten Steiners: „Sie hatte heute eine gute Körpersprache“, sagte er. „Der Enville Golf Club ist ziemlich hart und man muss ein Spiel haben, um zu gewinnen. Antonia hat das heute gezeigt. Ich bin super stolz auf sie. Dies wird ihr Selbstvertrauen stark stärken, insbesondere wenn sie in einem Sudden-Death-Play-off mit Zuschauern, Fotografen und Medien gewinnt. Das kann Antonia also einen guten Schwung für den Rest des Jahres geben.“