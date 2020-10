Feldhockey : DHC vor den Topspielen in guter Form

Mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel der Rückrunde verteidigte der Düsseldorfer HC als Tabellenführerder 2. Bundesliga problemlos den Zehn-Punkte-Vorsprung an der Spitze. Mit 6:1 überrannte der DHC den Gegner aus Hannover. Nun stehen die Spiele gegen den Dritten und Zweiten an.

Der DHC Hannover war in der 2. Hockey-Bundesliga nur ein besserer Trainingspartner für den Düsseldorfer HC. Mit 6:1 (4:0) fiel das Ergebnis für den Tabellenführer um die Trainer Dietmar Alf und Sebastian Folkers sehr deutlich aus. Mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel der Rückrunde verteidigten die Linksrheinischen problemlos den Zehn-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze. Die Partie war für den DHC die Generalprobe für das anstehende „Wochenende der Wahrheit“ mit Auftritten bei den direkten Verfolgern DSD Düsseldorf und Blau-Weiß Köln. Am Samstag geht die Fahrt zuerst zum drittplatzierten DSD nach Grafenberg (Anstoß: 14.30 Uhr) und am Sonntag zum Tabellenzweiten Blau-Weiß Köln (Anstoß: 14 Uhr). Im letzten Spiel des Jahres empfängt der DHC am 25. Oktober (Anstoß: 12 Uhr) dann Schwarz-Weiß Köln.