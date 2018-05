Lokalsport : DHC-Teams wollen an der Elbe punkten

Düsseldorf Mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen gehen die Damen und Herren des Düsseldorfer Hockey-Club in ihre vorletzten Begegnungen der Vorrunde zur Deutschen Meisterschaft in den 1. Bundesligen. Die Damen haben das Halbfinale bereits seit 14 Tagen sicher in der Tasche. Es geht nur noch um die Platzierung. Zur Zeit liegen die Oberkasselerinnen auf dem vierten Tabellenplatz. Mit einem Siege heute beim HC Uhlenhorst in der Hansestadt können sie eventuell weiter vorrücken.

Die Oberkasseler Herren stecken dagegen mitten im Abstiegskampf und müssen ebenfalls in Hamburg bei Uhlenhorst antreten. Uhlenhorst liegt auf Platz sieben, also im gesicherten Mittelfeld mit 27 Punkten. Im Hinspiel in Düsseldorf musste der DHC mit 0:5 eine empfindliche Niederlage einstecken. Ein Punktgewinn wäre ein großer Erfolg.

(JP)