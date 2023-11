DHC-Hockeycoach Frederik Schank „Wir wollen schnell zurück in die Bundesliga“

Schank Definitiv. Mit Dominic Giskes kehrt in der kommenden Saison ein DHC-Urgestein als Trainer von Rot-Weiss Köln zurück. Mit „Dome“ werden wir einen absoluten Fachmann hinzugewinnen. Ich mache kein Hehl daraus: Wir wollen in der nächsten Spielzeit mit ihm so schnell wie möglich zurück in die erste Liga. Wir sind guter Hoffnung, dass die kommende Rückrunde eine Basis für die Zukunft legt.