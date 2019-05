Feldhockey : DHC braucht ein Hockey-Wunder

Hallenhockey-Bundesliga Herren: Düsseldorfer HC - SW Köln 11.12.2016. Trainer Mirko Stenzel (DHC) (in Vertretung von Jens Hillmann) mit Spielern in der Auszeit. © HORSTMUELLER GmbH, Postfach 103862, 40029 D-dorf, Tel. 0211/ 359220, ISDN : 0211/ 9357404 Pbk. Kln. Kto.126135-503, BLZ 37010050 , copyright nur für journalistische Zwecke ! Foto: HORSTMUELLER GmbH

Der Bundesligist ist fast schon abgestiegen. Doch die Hoffnung lebt weiterhin.

(JP) In den zwei der letzten drei Spiele haben die Hockeyherren des DHC die letzte kleine Chance gewahrt, den Bundesliga-Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt aufgrund des schlechten Torverhältnisses nicht nur die rechnerischen fünf, sondern sechs Punkte. Ohne zwei Erfolge geht es also nicht – und zusätzlich muss der Club an der Alster beide Lokalderbys gegen den Uhlenhorster HC und den Harvestehuder THC verlieren.

Gegen Tabellenführer Mülheim sieht es dagegen keinesfalls nach einem möglichen Punktgewinn aus, denn die Uhlen haben sich in den vergangenen Spielen laufend gesteigert und stehen zu Recht an der Spitze. Personell hat sich nicht viel verändert. Die Langzeitverletzten Dominic Giskes und Christian Tanck sind immer noch nicht einsatzbereit. Der Einsatz von Christian von Ehren (Oberschenkelzerrung) wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Stenzel bleibt nach wie vor positiv in seinen Äußerungen: „Mit Krefeld und Mülheim treffen wir auf die beiden erfolgreichsten Teams der laufenden Rückrunde. In Anbetracht unserer Tabellensituation zählt für uns erst einmal nur ein Aufbäumen am Samstag in Krefeld. Sollte uns das gelingen und wir nach einem Sieg weiterhin Chancen auf den Klassenerhalt haben, ist vielleicht Sonntag auch etwas möglich.“