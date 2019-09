Hockey : DHC-Herren weiter an der Spitze der Zweiten Liga

(JP) Die Hockey-Herren des Düsseldorfer HC fuhren in Hamburg zwei Siege ein und sind weiterhin Zweitliga-Erster. Bei Klipper gelang ihnen ein 1:0 (1:0)-Erfolg durch einen Treffer von Masi Pfandt nach einem Konter (24.).

Der DSD holte auf seiner Hamburg-Reise nur einen Zähler. In Rissen kassierte das Team der Trainer Tobias Bergmann und Sebastian Binias eine klare 1:4 (1:1)-Niederlage. Die Grafenberger starteten selbstbewusst und gingen durch Roman Gromley in Führung (12.), die die Gastgeber kurz vor dem Seitenwechsel egalisierten. Vier Minuten nach der Pause ging der THK mit 2:1 in Führung. Als der DSD dann mit Macht auf den Ausgleich drängte, trafen die Hanseaten in der Schlussphase zweimal (53., 57.). Besser war der Auftritt des DSD beim 1:1 (0:0) bei Klipper. In den ersten drei Vierteln war der DSD die bessere Mannschaft, aber zu mehr als dem 1:0 (42.) durch Rachid Sadou reichte es nicht. Das rächte sich in der letzten Viertelstunde, als Klipper Druck machte und zum Ausgleich kam (50.). Bergmann meinte: „Wir waren überlegen und hätten aus unseren Chancen mehr Tore machen müssen.“