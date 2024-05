Play-off-Endrunde steht an DHC-Damen können immer noch Meister werden

Es ist nicht weit bis zum Titelgewinn. Der Austragungsort der Endrunde um die Deutsche Hockeymeisterschaft ist nur eine Autostunde von Oberkassel entfernt. Auf der Anlage des Bonner THV treffen die Frauen des Düsseldorfer HC im Halbfinale auf den Klub an der Alster, den Dauerrivalen im Kampf um den Blauen Wimpel. Hält sich die Fahrtstrecke mit rund 90 Kilometern für die DHC-Spielerinnen in Grenzen, wird die Zahl der Schweißtropfen um ein Vielfaches höher sein. Denn sicher ist: Alster wird den Oberkasselerinnen, die in der vergangenen Spielzeit im Viertelfinale am UHC Hamburg scheiterten, alles abverlangen. In der Meisterschaftsrunde setzten sich die Hamburgerinnen souverän als Erste in ihrer Gruppe durch. Im Viertelfinale hatte der Lokalrivale UHC gegen den aggressiv auftretenden Favoriten zweimal das Nachsehen (3:1 und 2:1 für Alster), immer wieder angetrieben von den beiden Nationalspielerinnen Anne Schöder, einer gebürtigen Düsseldorferin, und Kira Horn.