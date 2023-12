DHC am Wochenende Düsseldorfer kämpfen mit Personalproblemen

Am Sonntag muss der DHC um 16.00 Uhr beim Bonner THV antreten. Der wurde in der letzten Saison klar mit 9:0 in Düsseldorf und 8:2 in Bonn besiegt. Personell gibt es jedoch Probleme, denn die drei Nationalspielerinnen Lisa Nolte, Selin Oruz und Sara Strauss dürfen in der Halle nicht eingesetzt werdern. Zusätzlich fehlen die U 21-Nationalspielerinnen, Marie Hahn, Frederike Heusgen, Sophia Schwabe und Lilly Stoffelsma, die mit ihrem Team bei der Juniorinnenweltmeisterschaft in Santiago im Einsatz sind. Es liegen also keine leichten Aufgaben vor den Damen.