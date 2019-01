Hallenhockey-Bundesliga: DHC kämpft ums Viertelfinale

Düsseldorf Hallenhockey: Am Mittwoch ist Bundesliga-Spitzenreiter Rot-Weiß Köln am Seestern zu Gast. Die Mannschaft von Trainer Mirko Stenzel steht unter Zugzwang.

Die Hockeyspieler des DHC sind im Stress. In den letzten Spielen der Vorrunde in der Hallen-Bundesliga muss das Team von Trainer Mirko Stenzel innerhalb von acht Tagen fünf Spiele bestreiten. Nach den zwei Unentschieden am Samstag steht am Mittwoch um 20 Uhr am Seestern das Rückspiel gegen Rot-Weiß Köln auf dem Programm. Am Wochenende geht es dann mit den Spielen beim Crefelder HTC und Blau-Weiß Köln schon weiter.