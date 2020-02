Hallenhockey : DHC-Damen setzen sich gegen München durch

(JP) In vier Schritten wollen die Hallenhockey-Damen des Düsseldorfer HC ihren Titel als Deutsche Meister verteidigen. Der erste Schritt, die Erringung der Westdeutschen Meisterschaft und das damit verbundene Heimrecht im Halbfinale, gelang souverän.

Am Samstag im Viertelfinale war der Münchner SC Gegner. Die Erinnerungen an den MSC waren gut, denn in der Saison 2016/2017 wurde dieser Gegner im Viertelfinale mit 4:1 bezwungen. Es wurde jedoch kein leichter Sieg, denn in 60 spannenden Minuten hatten die Oberkasselerinnen beim 3:1 (2:1)-Erfolg in einigen Phasen Mühe.