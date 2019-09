Hockey : DHC-Damen gewinnen zum Auftakt beide Spiele in Berlin

(JP) Einen Saisonstart nach Maß legten die Hockeydamen des Düsseldorfer HC hin. In Berlin wurden sie mit zwei klaren Siegen erster Tabellenführer der Saison. Am Samstag beim Berliner HC gelang ein 2:0 (1:0)-Erfolg durch Tore von Selin Oruz (9.) und Annika Sprink (48.).

Die Mannschaft der Trainer Nicolai Sussenburger und Mark Spieker war vom Anpfiff an das spielbestimmende Team und kam auch schnell zur Führung. Der BHC wurde zwar danach etwas stärker, aber die Abwehr des DHC ließ dem Gegner wenig Spielraum. Im letzten Viertel versuchte der BHC mit viel Druck zum Ausgleich zu kommen, der DHC gab sich aber keine Blöße und erzielte in dieser Phase sogar noch das 2:0. Berlins Coach Stan Huijsmanns sah die meisten Chancen seiner Mannschaft in der Schlussphase. „Wir waren nah dran am Ausgleich, aber der DHC hat in den wichtigen Momenten die Tore gemacht.“ Sussenburger war mit dem Auftakt zufrieden. „Wir sind souverän aufgetreten, ohne dabei spektakulär Hockey zu spielen.“