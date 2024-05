2. Spieltag der DGL Golfer des GC Hösel holen in Hubbelrath den Tagessieg

Mit dem unverhohlenen Ehrgeiz, den Tagessieg auf dem Heimplatz zu holen, war die Herrenmannschaft der Hubbelrather angetreten und nach der ersten Einzelrunde schien sich die Vorgabe auch zu erfüllen. Aber dann kamen die „Vierer“, in denen zwei Spieler eines Clubs gemeinsam gegen zwei Akteuere eines anderen Clubs antreten. „Wir haben nicht so gute Vierer gespielt. Wir haben einige Schläge liegen lassen und waren plötzlich zehn hinter Hösel“, ärgert sich GCH-Herrentrainer Alex Schmitt. „Das müssen wir aufarbeiten und eventuell neue Vierer zusammenstellen.“ In der zweiten Einzelrunde, in der GCH-Akteur Cedric Otten mit fünf Schlägen weniger als es der Platzstandard vorsieht die beste Leistung des Spieltages erzielte, konnten die Hubbelrather sich noch auf drei Schläge Rückstand heran robben. Zum Tagessieg reichte es nicht. „Leider haben wir zum dritten Mal in Folge einen Heimsieg verpasst“, meinte Schmitt. „Aber wir haben mit Platz zwei unsere Tabellenführung auf zwei Punkte vor Hösel und auf drei vor Hamburg und Berlin ausbauen können.“